Необходимо усилить региональное сотрудничество в управлении водными ресурсами - представитель ВБ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Необходимо усилить региональное сотрудничество в управлении трансграничными водными ресурсами.

Как сообщает Trend, об этом сказала представитель Всемирного банка в Азербайджане Стефани Сталльмейстер, выступая на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Она отметила, что в глобальном контексте сотрудничество и многосторонние подходы приобретают еще большую важность для преодоления проблем, связанных с изменением климата.

"Азербайджан сталкивается с серьезным дефицитом воды. Более того, 70% водных ресурсов страны поступает из трансграничных источников, что увеличивает зависимость от других стран и подчеркивает важность регионального сотрудничества.

Управление трансграничными водными ресурсами и надлежащее управление водными бассейнами становятся еще более важными по мере усиления воздействия изменения климата на регион. Самое главное - это то, что может сделать Азербайджан. Главная цель - обеспечить более эффективное и продуктивное использование воды. Для этого Азербайджан уже предпринимает ряд мер. Одной из них является модернизация ирригационных систем. Это крайне важно с точки зрения обеспечения использования имеющихся водных ресурсов без расточительства", - сказала представитель ВБ.

Второе направление - климатически оптимизированное сельское хозяйство, сказала она.

"Азербайджан уже предпринимает некоторые шаги в этом направлении, но я уверена, что необходимо сделать больше, поскольку потребность в этом возросла. Например, очень важно внедрение новых сортов растений и семян, более устойчивых к засухе и засолению. Всё это критически важно для преодоления трудностей, и здесь глобальное сотрудничество может быть полезным. Например, в области подготовки этих семян, разработки и применения технологий такие организации, как Всемирный банк и Азиатский банк развития, могут помочь в обмене знаниями и создании партнерских отношений", – подчеркнула представитель ВБ.

