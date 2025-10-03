Хроника 44-дневной Отечественной войны: 3 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 3 октября 2020 года:

- Президент Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана подняли азербайджанский флаг в Мадагизе (ныне Суговушан), а также сообщил об освобождении от оккупации ряда сел Тертерского, Джебраильского и Физулинского районов;.

- 3 октября министерство обороны Азербайджана представило список уничтоженной военной техники армянских ВС. Общие потери противника составили до 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 7 складов с боеприпасами, более 130 единиц автомобильной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс С-300;

- в течение ночи 3 октября была пресечена боевая активность вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта, по ним были нанесены сокрушительные удары;

- назван размер средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам на первое октября;

- вооруженные силы Армении подвергли интенсивному артобстрелу город Тертер и районные села Сахлаабад, Газйан, Гапанлы, Гайнаг, Аскипара, Гусанлы, села Агдамского района Аяг Гарванд, Имамгулубейли, Гарадаглы, Тезекенд, села Аджабединского района Муганлы, Гиямеддинли, Ранджбарлар и село Тапгарагоюнлу Геранбойского района;

- Генеральный прокурор Кямран Алиев сказал на брифинге, что с 27 сентября в результате армянских артобстрелов погибли 19 гражданских лиц. Среди убитых три женщины и два ребенка;

- министерство обороны Азербайджана распространило очередные кадры уничтожения боевой техники противника;

- министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры с освобожденных от оккупации территорий страны;

- жители Баку на балконах своих домов праздновали освобождение села Суговушан.