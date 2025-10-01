Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной в Японии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной в японском городе Осака.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что во встрече приняли участие соотечественники, проживающие более чем в 10 городах Японии, а также иностранные гости, испытывающие интерес к нашей стране.

На мероприятии выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде, председатель Центра азербайджано-японской дружбы Халил Калантар, народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адыгезалов.

В ходе мероприятия азербайджанскому музыканту Гюльнаре Сафаровой, проживающей в Японии, была вручена медаль «За заслуги в диаспорской деятельности».

На встрече также были продемонстрированы видеоролики о победе Азербайджана в 44-дневной войне.

Встреча с азербайджанской общиной в Японии продолжилась обменом мнениями и ответами на вопросы. Соотечественники поделились своими впечатлениями от встречи и выразили благодарность азербайджанскому государству за внимание, уделяемое общине в Японии.

Мероприятие завершилось концертной программой с участием азербайджанских и японских деятелей искусства. Концерт, организованный под открытым небом, вызвал большой интерес у сотен участников «Expo 2025». Национальные песни и танцы Азербайджана в исполнении азербайджанских и японских артистов тронули сердца и вызвали большой эмоциональный подъем среди зрителей.

Концертная программа превратилась в настоящий праздник культуры, объединивший богатое культурное наследие Азербайджана и Японии, и посвященный общим ценностям и дружеским отношениям, давший новый импульс культурному сотрудничеству двух стран.

