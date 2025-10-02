Проект с SOCAR открывает перспективы добычи нефти в Узбекистане

БАКУ /Trend/ – Проект, реализуемый совместно с SOCAR, предусматривает добычу не только газа, но и нефти.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления АО “Узбекнефтегаз” Баходиржон Сидиков выступая на открытии Евразийского форума KAZENERGY в Астане.

Он отметил, что исторически в Узбекистане не было крупных запасов нефти, однако ее значение для экономики всегда оставалось высоким. Импорт нефти и нефтепродуктов до сих пор является одной из крупнейших статей национального импорта.

«Теперь же, в районе Устюрт, мы начинаем видеть реальный потенциал для добычи жидких углеводородов. А нефть, как известно, всегда была основой энергетического перехода: сначала нефть, затем газ, а потом и другие источники. Именно поэтому мы продолжаем серьёзно рассматривать нефтяные проекты», – сказал Сидиков.

Говоря о технологическом прогрессе, он обратил внимание на то, что в Устюрте средняя глубина скважин достигает около 5 000 метров. «Сегодня это уже не является проблемой. Например, всего два года назад бурение скважины глубиной 5 000 метров занимало почти год – около 300 дней. Сейчас же, благодаря современным технологиям, новому оборудованию и обмену опытом с нашими партнёрами, тот же объём работы выполняется всего за два месяца. Это фундаментальное изменение. Оно означает, что любые новые месторождения могут вводиться в эксплуатацию гораздо быстрее, чем раньше. Эта скорость — одно из наших ключевых преимуществ в нынешних условиях», – отметил он.