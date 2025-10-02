Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 октября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 2 октября.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9952 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0409 маната, 100 - 2.0763 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9952
|AUD
|1,1253
|BYN
|0,5592
|BGN
|1,02
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1214
|CZK
|0,0822
|CNY
|0,2387
|DKK
|0,2672
|GEL
|0,6248
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2913
|SEK
|0,1815
|CHF
|2,1342
|ILS
|0,5124
|CAD
|1,2192
|KWD
|5,5643
|KZT
|0,3107
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5126
|MDL
|0,1024
|NOK
|0,1715
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,601
|PLN
|0,4679
|RON
|0,3924
|RUB
|2,0763
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3196
|SAR
|0,4533
|XDR
|2,3307
|TRY
|0,0409
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0412
|JPY
|1,1554
|NZD
|0,9914