Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 октября

Экономика Материалы 2 октября 2025 09:22 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 2 октября

Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 2 октября.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9952 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0409 маната, 100 - 2.0763 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9952
AUD 1,1253
BYN 0,5592
BGN 1,02
AED 0,4628
KRW 0,1214
CZK 0,0822
CNY 0,2387
DKK 0,2672
GEL 0,6248
HKD 0,2185
INR 0,0192
GBP 2,2913
SEK 0,1815
CHF 2,1342
ILS 0,5124
CAD 1,2192
KWD 5,5643
KZT 0,3107
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5126
MDL 0,1024
NOK 0,1715
UZS 0,0141
PKR 0,601
PLN 0,4679
RON 0,3924
RUB 2,0763
RSD 0,017
SGD 1,3196
SAR 0,4533
XDR 2,3307
TRY 0,0409
TMT 0,4857
UAH 0,0412
JPY 1,1554
NZD 0,9914
