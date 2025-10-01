Месси и Роналду.... Состоялось открытие XI Бакинской международной книжной ярмарки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском Экспоцентре при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана состоялось торжественное открытие XI Бакинской международной книжной ярмарки, сообщает Trend Life.

В церемонии приняли участие официальные лица, представители литературных, научных и культурных кругов, а также зарубежные гости.

Выступая на открытии, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент), народный артист Полад Бюльбюльоглу отметил, что Бакинская международная книжная ярмарка играет важную роль в демонстрации культурного потенциала Азербайджана, развитии издательского дела и укреплении связей с мировой литературой. Он выразил уверенность в дальнейшем расширении подобных проектов.

Президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли подчеркнул значимость книжных выставок в культурной жизни общества. По его словам, такие мероприятия способствуют не только продвижению новых изданий, но и развитию читательской культуры, укреплению навыков чтения, научному и литературному обмену.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратила внимание на важность международных книжных ярмарок не только как культурных, но и как просветительских инициатив, особенно в контексте повышения правовой осведомлённости населения.

Заместитель министра культуры Фарид Джафаров в своём выступлении отметил, что развитие книжной индустрии находится в центре внимания государства. Он сообщил, что в соответствии с актуальными вызовами современности темой нынешней выставки стало: «Техно-человек: легенда прошлого, явление настоящего». Фокус-гостем ярмарки в этом году является Государство Катар. Выставка продлится до 7 октября.

С речами также выступили народный писатель, первый секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев и председатель Ассоциации издателей Азербайджана Шамиль Садыг, которые отметили исключительное значение ярмарки в формировании культурной среды и просвещении общества.

В рамках церемонии участники ознакомились со стендами почётного гостя - Катара, а также Турции, Грузии, России и других стран. Павильоны и стенды представлены в интересных и оригинальных дизайнах, а один из них даже украшен макетами мировых футбольных звезд Месси и Роналду.

Следует отметить, что в выставке принимают участие 68 иностранных организаций из 23 стран (включая Турцию, Италию, США, Аргентину, Великобританию, Литву, Катар, Индонезию, Испанию, Китай, Южную Корею и др.), а также 123 местных издательства, полиграфические и книжные организации. Впервые в Бакинской выставке участвуют Испания, Кувейт и Индонезия.

В рамках ярмарки запланировано проведение более 220 мероприятий - презентаций, конференций, встреч с авторами и культурных программ — на различных площадках: в презентационных зонах, конференц-залах и на стендах.

Почётными писателями выставки в этом году являются известный поэт Рустам Бехруди и поэт-эссеист, переводчик Гисмет Рустамов.

Для удобства посетителей в течение всех дней работы ярмарки организованы специальные автобусные маршруты от станций метро «Эльмляр Академиясы», «28 Май» и «Кероглу» до Бакинского Экспоцентра.

Время работы выставки: с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!