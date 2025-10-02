Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Двусторонний товарооборот Азербайджана и Казахстана вырос более чем в 4 раза - Парвиз Шахбазов (ФОТО)

Экономика Материалы 2 октября 2025 13:29 (UTC +04:00)
Фото: Парвиз Шахбазов/Х

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - В Астане состоялись продуктивные переговоры между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром транспорта Казахстана Нурланом Сауранбаевым, сопредседателем Азербайджано-казахстанской Межправкомиссии.

Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества. За первое полугодие текущего года двусторонний товарооборот увеличился в 4,2 раза и достиг 500 миллионов долларов США.

По его словам, также были обсуждены подготовка к 21-му заседанию Межправкомиссии, которое состоится в Баку, перспективы расширения транспортной связанности, увеличение объемов грузоперевозок и реализация перспективных проектов по укреплению экономического партнерства двух стран.

