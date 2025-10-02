Гибридные угрозы становятся серьезной проблемой для Европы - президент Румынии

КОПЕНГАГЕН /Trend/ - Президент Румынии Никушор Дан рассказал журналистам в Копенгагене о вызовах, связанных с гибридными угрозами в Европе, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Мы получили непосредственный опыт борьбы с гибридными угрозами во время президентских выборов в ноябре прошлого года. Мы подготовили отчет, который я представил вчера, проанализировав события в социальных сетях. Cчитаю, что нам всем нужно учиться друг у друга. Для всех нас это по-прежнему новый вызов. С ноября до настоящего времени мы извлекли определенные уроки, но чтобы иметь полный набор инструментов для эффективного реагирования, необходимо продолжать обучение», - сказал Дан.

Комментируя предложение президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты о применении беспилотников, Президент отметил, что «это будет работать разумно и эффективно».