Увеличился объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Бельгию

БАКУ /Trend/ - В первой половине текущего года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Бельгию составил 1,815 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель на 279 тысяч долларов США или на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Согласно информации, доля Бельгии в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж за отчетный период составила 0,8%.

В первой половине 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Бельгию составил 1,536 миллиона долларов США.

В общей сложности за первые 6 месяцев 2025 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана за рубеж составил 238,180 миллиона долларов США. Это на 21,420 миллиона долларов США или на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом объем денежных переводов физических лиц в Азербайджан из-за рубежа за отчетный период составил 533,957 миллиона ​​долларов США, что на 33,847 миллиона ​​долларов США или на 6% меньше показателя за первое полугодие 2024 года.