Стал известен объем перевалки грузов в иранском порту Кешм

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 сентября 2025 года) объем грузов, погруженных и выгруженных в портах острова Кешм в провинции Хормузган, расположенной на юге Ирана, увеличился на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 21 сентября 2024 года).

Как передает Trend, об этом сказал заведующий управлением порта и морского судоходства острова Кешм Али Аштари в своем заявлении местным СМИ.

По его словам, за 6 месяцев в портах Кешма было погружено и выгружено 5,83 млн тонн нефти и ненефтяных нефтепродуктов.

Аштари сказал, что за первые шесть месяцев в портах Кешма было загружено и выгружено 5,3 млн тонн ненефтяной продукции. Объём погрузки и выгрузки продукции в портах Кешма увеличился на 17 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель порта добавил, что за указанный период в портах Кешма было загружено и выгружено около 526 тыс. тонн нефтепродуктов. Объём погрузки и выгрузки нефтепродуктов увеличился на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За первые шесть месяцев в портах Кешма на экспорт отгружено около 255 тысяч тонн нефти. Это на 38 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил он.

По его словам, за первые шесть месяцев через порты Кешма было экспортировано 39 тысяч тонн ненефтяной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт ненефтяной продукции увеличился на 27 процентов.

Аштари добавил, что за 6 месяцев в портах этого острова было загружено и выгружено 8,34 тысячи контейнеров TEU. Количество загруженных и выгруженных контейнеров TEU сократилось на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что на острове Кешм в Иране имеется 17 портов. Пять из них используются преимущественно в коммерческих целях.