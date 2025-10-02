Мобилизационные работы по СЭС в Джебраиле завершены - Джавид Абдуллаев

БИЛЯСУВАР /Trend/ - В настоящее время на освобожденных территориях реализуется несколько проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал журналистам директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев.

"На территории солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" мощностью 240 мегаватт, строящейся совместно с компанией bp в Джебраиле, завершены все мобилизационные работы. В этом направлении начаты строительные работы. В то же время в Джебраильском районе завершены мобилизационные работы на СЭС "Шамс" и "Уфуг" мощностью 50 мегаватт каждая. Работы на этих станциях продолжаются интенсивными темпами", - сказал он.

