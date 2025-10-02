Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Дорогой брат!

Ваше превосходительство, прежде всего, очень рад сердечно поздравить Вас и братский азербайджанский народ со славным 30-летием установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном.

Особо хотел бы отметить, что летопись нашего сотрудничества в минувший период была насыщена запоминающимися событиями, связи поступательно развивались во всех сферах. Были созданы правовая база и эффективные институциональные механизмы, многосторонние форматы, направленные на всестороннее укрепление всеобъемлющих и долгосрочных отношений.

Несомненно, общее братство, существующее между Узбекистаном и Азербайджаном, соединяющие нас тесные дружеские узы, плодотворный диалог высокого уровня, который приобрел регулярный характер, служат общему прогрессу двух братских народов.

В частности, вступление в последние годы наших межгосударственных отношений в совершенно новый исторический этап, повышение их на союзнический уровень можно расценивать как яркое практическое выражение нашей твердой политической воли и совместных последовательных усилий.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, уверен, что наше стратегическое партнерство, основанное на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь стремительно развиваться во всех приоритетных направлениях, в том числе в политической, экономической, торговой, транспортной, логистической, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, туристической и культурной сферах.

Несомненно, ряд предстоящих важных встреч с Вашим превосходительством в текущем году как в Азербайджане, так и в Узбекистане создаст благоприятную возможность для проведения обстоятельного обмена мнениями не только о перспективах двусторонних отношений, но и по самым актуальным вопросам регионального партнерства.

Еще раз поздравляю Ваше превосходительство с этим знаменательным днем в летописи наших многогранных отношений, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в чрезвычайно ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и постоянного прогресса".