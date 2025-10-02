Премьер Албании прокомментировал прогресс в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией

КОПЕНГАГЕН /Trend/ - Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией стал возможен благодаря сильному лидерству глав государств.

Как передает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам в Копенгагене заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

«Мы ждали этого прогресса некоторое время. Он произошел благодаря решительному руководству обоих глав государств, а также благодаря последнему импульсу со стороны президента Соединенных Штатов. Мы должны отдать ему за это должное - это действительно важное достижение», - отметил премьер-министр.