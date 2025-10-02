Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Премьер Албании прокомментировал прогресс в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 2 октября 2025 12:15 (UTC +04:00)
Премьер Албании прокомментировал прогресс в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Фото: EPC

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

КОПЕНГАГЕН /Trend/ - Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией стал возможен благодаря сильному лидерству глав государств.

Как передает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам в Копенгагене заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

«Мы ждали этого прогресса некоторое время. Он произошел благодаря решительному руководству обоих глав государств, а также благодаря последнему импульсу со стороны президента Соединенных Штатов. Мы должны отдать ему за это должное - это действительно важное достижение», - отметил премьер-министр.

Лента

Лента новостей

Читать все новости