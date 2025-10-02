Узбекистан выявил возможности экономии газа и оптимизации инфраструктуры - глава Узбекнефтегаз

БАКУ /Trend/ – В Узбекистане выявлены значительные возможности экономии природного газа за счет внедрения энергоэффективных решений как в промышленности, так и в бытовом секторе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления АО “Узбекнефтегаз” Баходиржон Сидиков выступая на открытии Евразийского форума KAZENERGY в Астане.

«Когда мы говорим о снижении потребления газа в Европе, важно задаться вопросом: какова истинная причина этой тенденции? Это результат перехода на альтернативные источники энергии или следствие замедления промышленности и экономики? Для нас ответ очевиден: сокращение потребления газа за счет падения промышленного производства и ослабления экономической активности не является устойчивым решением», – отметил он.

По словам главы “Узбекнефтегаза”, устойчивый экономический рост должен оставаться главным приоритетом. «Снижение потребления должно обеспечиваться за счёт внедрения альтернативных источников энергии, которые гарантируют тот же уровень энергобезопасности для промышленности и домохозяйств. В противном случае замедление экономики приводит к росту социального и политического давления, что в конечном итоге может заставить правительства возвращаться к менее устойчивым мерам», – подчеркнул Сидиков.

Говоря о проектах компании, он отметил, что для Узбекистана все направления остаются приоритетными, поскольку они взаимодополняют друг друга и могут реализовываться параллельно. Более того, параллельная реализация открывает возможности для создания общей инфраструктуры, что значительно снижает совокупные затраты.

«В апстрим-проектах основные расходы часто связаны с мобилизацией и демобилизацией буровых установок или специализированных судов. Но если одни и те же ресурсы используются сразу для пяти, шести или семи проектов, себестоимость каждого из них существенно снижается. Тот же принцип работает и для экспортной инфраструктуры: один газо- или нефтепровод может обслуживать несколько проектов, сокращая капитальные вложения и повышая эффективность», – пояснил он.

По его словам, это особенно важно в условиях глобальной конкуренции. Цены на нефть и газ в разных регионах практически идентичны, и единственным реальным конкурентным преимуществом становится сокращение затрат. «Чем ниже капитальные вложения, тем выше рентабельность. Поэтому параллельная реализация проектов и создание общей инфраструктуры — это не только эффективный подход, но и стратегическая необходимость», – заключил Сидиков.