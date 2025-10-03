Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 3 октября 2025 08:44 (UTC +04:00)
Игры стран СНГ: сегодня стартуют соревнования по борьбе и карате

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Сегодня на III Играх стран СНГ в Азербайджане пройдут соревнования по девяти видам спорта.

Как передает Trend, в Шекинском спортивно-олимпийском комплексе пройдет финал по прыжкам на батуте, в Евлахе состоится полуфинал по боксу, в Ханкенди пройдет квалификационный этап по стрельбе из лука, в Гянджинском дворце спорта - квалификационный этап по фехтованию, в Габалинском спортивно-олимпийском комплексе - по бадминтону.

В Гянджинском спортивно-олимпийском комплексе стартуют соревнования по борьбе, а в Мингячевире - соревнования по карате.

В Гяндже встретятся волейбольные сборные Азербайджана и Узбекистана, а в Габале - футбольные сборные Узбекистана и Кыргызстана.

Напомним, что III Игры стран СНГ, в которых примут участие 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября.

