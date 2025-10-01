В Баку пройдет "Диалог D-8 по климату и городам"

БАКУ /Trend/ - С 13 по 17 октября в Баку состоится высокоуровневый "Диалог D-8 по климату и городам".

Об этом заявил начальник управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Эльмар Мамедов в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), сообщает Trend.

Он отметил, что впервые в таком формате соберутся министры по вопросам климата и городского развития, члены комиссий и мэры городов.

"Будет оценена роль и влияние городов в реализации 10-летней программы развития D-8 на 2020–2030 годы", - подчеркнул Э. Мамедов.

