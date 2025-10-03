Казахстан и Азербайджан обсудили развитие сотрудничества в сфере мирного атома

АСТАНА/Trend/- Казахстан и Азербайджан обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере атомной промышленности и мирного использования ядерных технологий.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство Казахстана по атомной
энергии, переговоры прошли с участием председателя ведомства
Алмасадама Саткалиева и министра энергетики Азербайджана Парвиза
Шахбазова.
Основное внимание уделялось вопросам обмена опытом в области регулирования и надзора за деятельностью атомной отрасли, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также экологического мониторинга и обращения с радиоактивными материалами.
Стороны также обсудили подготовку и повышение квалификации специалистов, перспективы диверсификации и внедрения современных технологий.
"Казахстан и Азербайджан - братские страны, нас объединяют
давние связи и общее стремление к развитию безопасной и мирной
атомной энергетики. Мы намерены продолжать обмениваться опытом и
усиливать сотрудничество на благо наших государств и всего
региона", - заявил Саткалиев.
По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии партнёрских отношений и подтвердили готовность к укреплению взаимодействия в сфере мирного атома.