Казахстан и Азербайджан обсудили развитие сотрудничества в сфере мирного атома

АСТАНА/Trend/- Казахстан и Азербайджан обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере атомной промышленности и мирного использования ядерных технологий.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство Казахстана по атомной энергии, переговоры прошли с участием председателя ведомства Алмасадама Саткалиева и министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.



Основное внимание уделялось вопросам обмена опытом в области регулирования и надзора за деятельностью атомной отрасли, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также экологического мониторинга и обращения с радиоактивными материалами.



Стороны также обсудили подготовку и повышение квалификации специалистов, перспективы диверсификации и внедрения современных технологий.

"Казахстан и Азербайджан - братские страны, нас объединяют давние связи и общее стремление к развитию безопасной и мирной атомной энергетики. Мы намерены продолжать обмениваться опытом и усиливать сотрудничество на благо наших государств и всего региона", - заявил Саткалиев.



По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии партнёрских отношений и подтвердили готовность к укреплению взаимодействия в сфере мирного атома.