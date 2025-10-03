Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Проведены политические консультации между Азербайджаном и Японией (ФОТО)

Политика Материалы 3 октября 2025 03:12 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 2 октября в Баку прошли очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Японии, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Со стороны Азербайджана делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а со стороны Японии - заместитель генерального директора Европейского бюро Министерства иностранных дел, специальный представитель по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ Масаки Ишикава.

В ходе политических консультаций состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в политической, экономической, инвестиционной, торговой, образовательной, культурной, гуманитарной, энергетической, экологической, климатической, туристической и других сферах.

Особо отмечалась важность обсуждений, проводимых в различных сферах развития двусторонних отношений, на международной арене и по региональным вопросам с точки зрения взаимопонимания, а также продолжения сотрудничества в рамках международных организаций.

Заместитель министра Эльнур Мамедов подробно проинформировал противоположную сторону о мирной повестке дня Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией, восстановительно-созидательных работах на освобожденных от оккупации территориях, инвестиционных проектах.

