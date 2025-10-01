Ряд стран сталкивается с сокращением водных ресурсов - представитель МИД

БАКУ /Trend/ - В то время как некоторые регионы мира сталкиваются с проблемой повышения уровня океана, для других стран, включая Азербайджан, актуальна проблема сокращения водных ресурсов.

Об этом сказала представитель министерства иностранных дел Кямаля Гусейнли-Абышова во время выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), сообщает Trend.

Она напомнила, что этот вопрос был включен в климатические платформы только на COP26, с символическим открытием водного павильона. "Решение, принятое на COP27, подчеркнуло важность водной проблемы, а на COP28 это получило дальнейшее развитие. На COP29 мы впервые представили политическую декларацию по водному вопросу. Эта декларация, в свою очередь, положила начало платформе "Бакинский диалог по водному вопросу", - сказала она.

Представитель министерства подчеркнула, что в настоящее время существует множество правовых рамок в области водных ресурсов, которые выводят трансграничное сотрудничество на уровень обсуждения и решения. Однако, к сожалению, многие страны, особенно расположенные в верхнем и среднем течении рек, не в полной мере соблюдают международные рамочные документы.

Она отметила, что некоторые страны, расположенные в верхнем течении рек, считают, что, например, присоединившись к Конвенции ООН по водным ресурсам, которая очень актуальна для нашего региона, они подвергнутся критике за загрязнение воды и по вопросу справедливого распределения. "Я бы сказала, что критика не решает никаких проблем. Вместо этого мы искали решения проблем в рамках Бакинского диалога и председательства на COP29", - добавила представитель министерства

