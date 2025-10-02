В Билясуваре стартовал новый этап проекта по солнечной энергии (ФОТО)

БИЛЯСУВАР /Trend/ - Состоялось торжественное мероприятие в связи с установкой первой солнечной панели на Билясуварской солнечной электростанции мощностью 445 МВт.

Как сообщает Trend, на Билясуварской СЭС общей площадью 1400 гектаров планируется установить более 943 тысяч панелей производства китайской компании «JA Solar» с двусторонней генерацией электроэнергии. Солнечные панели мощностью 625–630 Вт поэтапно доставляются на участок. Станция будет оснащена 8131 одноосевой системой слежения. После ввода в эксплуатацию очистка панелей будет осуществляться автоматически с помощью специальных устройств. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на следующий год.

В мероприятии приняли участие глава исполнительной власти Билясуварского района Фаиг Гурбатов, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Джавид Абдуллаев, заместитель председателя правления ОАО «Азерэнержи» Рустам Гасымов, главный операционный директор Masdar Абдулазиз Алобаидли, вице-президент SOCAR Афган Исаев, генеральный директор SOCAR Green Эльмир Мусаев и другие представители, которые подчеркнули важность проекта в энергетическом переходе и защите окружающей среды. В выступлениях было отмечено, что проект Билясуварской СЭС, реализуемый в соответствии с целями Азербайджана в области возобновляемой энергетики, станет одним из крупнейших проектов солнечной энергетики в регионе как по производственной мощности, так и по масштабу используемых технологий.

Официальные лица и гости, присутствовавшие на мероприятии, символически подписали солнечные панели и приняли участие в установке первой панели.

