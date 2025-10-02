Делегация Азербайджана приняла участие в форуме "Новый Шелковый путь" в Алматы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Алматы состоялся 7-й Международный транспортно-логистический бизнес-форум "Новый Шелковый путь".

Об этом Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджан на международном мероприятии представляла делегация во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым. Основными темами обсуждения на форуме стали укрепление международного транспортного сотрудничества, развитие транспортных коридоров и реализация регионального логистического потенциала.

В рамках форума были организованы панельная сессия на тему "Транспортная взаимосвязанность и синхронизация транспортных коридоров" и 8-е совещание министров транспорта государств-членов Организации тюркских государств. Также состоялась встреча глав делегаций стран Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

На международном мероприятии был подписан ряд важных документов. В их числе план мероприятий по устранению «узких мест» на железнодорожном участке ТМТМ, протокол встречи делегаций по ТМТМ и ​​коммюнике по итогам 8-го совещания министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!