Казахстан становится мостом цифровой трансформации между Востоком и Западом - Sinovation Ventures

АСТАНА /Trend/ – Казахстан занимает уникальное положение для того, чтобы стать мостом между Востоком и Западом в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил эксперт в области ИИ и основатель Sinovation Ventures Кай-Фу Ли на форуме Digital Bridge 2025 в Астане.

«Жителям Казахстана есть чем гордиться: здесь прокладывается путь для развития искусственного интеллекта. Технология способна значительно повысить производительность и создать цифровых сотрудников, которые будут выполнять задачи целых отделов», – отметил он.

Ли подчеркнул важность объединения опыта разных стран.

«США лидируют в области прорывных технологий, полупроводников и венчурного капитала, а Китай строит самые эффективные модели, делает их открытыми и внедряет в глобальные приложения. Казахстан находится в уникальной позиции, чтобы объединить эти подходы и стать связующим звеном между академией, бизнесом и инвесторами», - сказал он.

По его словам, Казахстан имеет шанс превратить Digital Bridge в платформу, соединяющую Восток и Запад, а его задача как консультанта – помочь стране использовать лучшие практики из США и Китая для ускоренной цифровой трансформации.