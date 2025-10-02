Азербайджан и APRECA укрепляют региональное сотрудничество в "зеленой" энергетике (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в церемонии открытия мероприятия, посвящённого теме «Ускорение развития возобновляемой энергетики в Центральной Азии», организованого по инициативе Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в рамках "Казахстанской энергетической недели", а также в министерском круглом столе APRECA (Accelerated Partnership for Renewables in Central Asia — «Ускоренное партнёрство по возобновляемой энергетике в Центральной Азии»).

Как сообщили Trend в Министерстве энергетики, в своём выступлении министр отметил, что инициатива APRECA, направленная на укрепление связей между Центральной Азией, богатой возобновляемыми ресурсами и критически важными материалами, и соседними регионами, была впервые представлена в Азербайджане в прошлом году в рамках подготовки к COP29. Одним из проектов, способствующих достижению этой цели, является «Зелёный энергетический коридор Центральная Азия – Азербайджан».

По словам министра, масштабные шаги Азербайджана в области возобновляемой энергетики направлены не только на доведение доли «зелёной» генерации в энергосистеме до 40% к 2030 году, но и на формирование региональных партнёрств и реализацию стратегически значимых проектов. "Создание впервые в истории “Транскаспийского зелёного энергетического коридора”, который объединит энергосистемы наших стран, полностью соответствует этим приоритетам и открывает широкие возможности для развития Среднего коридора как «зелёного моста», соединяющего Европу с Азией и Китаем через Каспийское море», — подчеркнул министр.

Отмечалось, что в ближайшее время при поддержке Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций начнётся подготовка технико-экономического обоснования проекта.

Были также представлены проекты зелёных энергетических коридоров: «Каспий – Чёрное море – Европа», «Азербайджан – Турция – Европа» по различным маршрутам и «Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария». Интеграция «Зелёного энергетического коридора Центральная Азия – Азербайджан» с этими инициативами позволит направить значительный потенциал возобновляемой энергетики региона на рынки Турции и Европы, координировать континентальные производственные и потребительские центры, а также эффективно управлять изменчивостью генерации.

Особо отмечалось, что интерконнекторы, оснащённые волоконно-оптическим компонентом, наряду с «Транскаспийским зелёным энергетическим коридором» будут способствовать не только энергетической и экологической безопасности, но и усилению цифровых и транспортных связей, повышая геостратегическое значение стран по линии Среднего коридора.

В ходе министерского круглого стола обсуждались такие вопросы, как модернизация сетей для ускоренного развития возобновляемой энергетики, создание надёжных систем хранения энергии, расширение инвестиционных возможностей, обеспечение цепочек поставок, а также формирование межрегиональных интерконнекторов. Были представлены проекты и планы Азербайджана в этой сфере и рассмотрены перспективы сотрудничества в рамках APRECA.