Из Беларуси в Азербайджан будет поставлена коммунальная и пожарная техника (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По итогам встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным в Минске подписано новое соглашение о поставках в Азербайджан белорусской коммунальной и пожарной техники.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод".

Согласно документу, Минский автомобильный завод, ООО "ПОЖСНАБ" и производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" достигли трехстороннего соглашения о поставке в Азербайджан 80 единиц коммунальной и пожарной техники марки МАЗ.

Документ подписали председатель Наблюдательного совета "Гянджинского автомобильного завода" Ханлар Фатиев, генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющей компании холдинга "Белавтомаз" Валерий Иванкович и директор ООО "ПОЖСНАБ" Олег Дерябин.

Было отмечено, что этот документ является продолжением успешно реализованного до 2024 года проекта министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана по доставке необходимого оборудования.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!