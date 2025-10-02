Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Европа заинтересована в увеличении поставок газа из Азербайджана - премьер Греции

Экономика Материалы 2 октября 2025 17:43 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
КОПЕНГАГЕН /Trend/ - Европа заинтересована в увеличении поставок газа из Азербайджана.

Об этом, отвечая на вопрос Trend в кулуарах саммита EPC, сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Мы очень рады, что Азербайджан вносит вклад в нашу энергетическую безопасность через поставки трубопроводного газа. В перспективе не только Греция, но и вся Европа рассматривает возможности для расширения этого сотрудничества. В то же время Греция работает над увеличением своих мощностей по импорту сжиженного природного газа. Несмотря на достигнутый прогресс, мы рассматриваем Азербайджан как долгосрочного, надежного и заслуживающего доверия поставщика энергии для Греции", - сказал он.

