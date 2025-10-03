Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 октября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 октября.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9921 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0408 маната, 100 - 2.0614 маната.