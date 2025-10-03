Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 октября

Экономика Материалы 3 октября 2025 09:11 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 октября

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 октября.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9921 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0408 маната, 100 - 2.0614 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9921
AUD 1,1205
BYN 0,5592
BGN 1,0187
AED 0,4628
KRW 0,1207
CZK 0,082
CNY 0,2387
DKK 0,2668
GEL 0,6246
HKD 0,2185
INR 0,0192
GBP 2,2841
SEK 0,1807
CHF 2,131
ILS 0,5129
CAD 1,217
KWD 5,5572
KZT 0,3108
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5117
MDL 0,1023
NOK 0,1701
UZS 0,0141
PKR 0,6007
PLN 0,4678
RON 0,3917
RUB 2,0614
RSD 0,017
SGD 1,3176
SAR 0,4533
xdr 2,333
TRY 0,0408
TMT 0,4857
UAH 0,0414
JPY 1,1508
NZD 0,9886
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости