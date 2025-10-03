Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 октября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 октября.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9921 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0408 маната, 100 - 2.0614 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9921
|AUD
|1,1205
|BYN
|0,5592
|BGN
|1,0187
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1207
|CZK
|0,082
|CNY
|0,2387
|DKK
|0,2668
|GEL
|0,6246
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2841
|SEK
|0,1807
|CHF
|2,131
|ILS
|0,5129
|CAD
|1,217
|KWD
|5,5572
|KZT
|0,3108
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5117
|MDL
|0,1023
|NOK
|0,1701
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6007
|PLN
|0,4678
|RON
|0,3917
|RUB
|2,0614
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3176
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,333
|TRY
|0,0408
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0414
|JPY
|1,1508
|NZD
|0,9886