Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю победы футбольного клуба «Карабах» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с победой футбольного клуба «Карабах».

Trend представляет публикацию: «Сердечно поздравляю футбольный клуб «Карабах», всю футбольную общественность Азербайджана с уверенной победой над чемпионом Дании – футбольным клубом «Копенгаген».

Одержав 2 блестящие победы в 2 матчах на основном этапе сильнейшего клубного турнира планеты, «Карабах», деля первые строчки с титанами мирового футбола, продолжает вызывать чувство гордости у нашего народа».