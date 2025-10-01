Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю победы футбольного клуба «Карабах» (ФОТО)

Политика Материалы 1 октября 2025 23:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю победы футбольного клуба «Карабах» (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с победой футбольного клуба «Карабах».

Trend представляет публикацию: «Сердечно поздравляю футбольный клуб «Карабах», всю футбольную общественность Азербайджана с уверенной победой над чемпионом Дании – футбольным клубом «Копенгаген».

Одержав 2 блестящие победы в 2 матчах на основном этапе сильнейшего клубного турнира планеты, «Карабах», деля первые строчки с титанами мирового футбола, продолжает вызывать чувство гордости у нашего народа».

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю победы футбольного клуба «Карабах» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю победы футбольного клуба «Карабах» (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости