В Военном институте имени Гейдара Алиева проводится тренинг в рамках программы НАТО (ФОТО)

Общество Материалы 1 октября 2025 18:24 (UTC +04:00)
В Военном институте имени Гейдара Алиева проводится тренинг в рамках программы НАТО (ФОТО)

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В рамках программы НАТО «Расширение военного образования» (DEEP) в Военном институте имени Гейдара Алиева, действующем при Национальном университете обороны, проходит третий этап тренинга «Повышение квалификации преподавателей».

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Мероприятия, организованные с участием преподавательского состава Национального университета обороны и подведомственных ему специальных военно-учебных заведений, охватывают модуль «Планирование занятия и подготовка учебной программы».

Основная цель мероприятия ‒ развитие у участников педагогических навыков и методов преподавания, повышение качества обучения, а также приведение образовательного процесса в соответствие с международными стандартами.

Тренинги в рамках программы НАТО продолжатся до 3 октября.

