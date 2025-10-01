В Военном институте имени Гейдара Алиева проводится тренинг в рамках программы НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках программы НАТО «Расширение военного образования» (DEEP) в Военном институте имени Гейдара Алиева, действующем при Национальном университете обороны, проходит третий этап тренинга «Повышение квалификации преподавателей».

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Мероприятия, организованные с участием преподавательского состава Национального университета обороны и подведомственных ему специальных военно-учебных заведений, охватывают модуль «Планирование занятия и подготовка учебной программы».

Основная цель мероприятия ‒ развитие у участников педагогических навыков и методов преподавания, повышение качества обучения, а также приведение образовательного процесса в соответствие с международными стандартами.

Тренинги в рамках программы НАТО продолжатся до 3 октября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!