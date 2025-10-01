Хет-трик от Мурада Арифа - звездная ночь, полная душевности, искренних эмоций и огня (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Все билеты на концерт певца, телеведущего, композитора, шоумена, хитмейкера, словом - человека-оркестра Мурада Арифа были распроданы задолго до очередного праздничного вечера во Дворце Гейдара Алиева, ещё раз подтверждая огромную любовь публики к артисту, сообщает Trend Life.

С первых минут открытия дверей дворца коридоры наполнились оживленными разговорами, гости фотографировались и делали селфи, напевали знакомые хиты, которые на протяжении многих лет звучат в сердцах поклонников.

Новое шоу получило символичное название "3:0". Три - это не просто цифра. Это тройная победа, тройное удовольствие и тройной взрыв эмоций! Этот концерт обещал стать кульминацией его творческого пути, насыщенным миксом хитов, неожиданных сюрпризов и живой энергии, которую невозможно подделать.

Концерт стартовал с проникновенной песни "Баку не верит слезам" - трогательный и немного грустный аккорд, который сразу зацепил сердца слушателей. Мурад Ариф отметил, что готовился к концерту несколько месяцев, команда насчитывает 200 человек. В сценарий были внесены изменения, в связи с ушедшими из жизни друзьями и коллегами. Он выразил соболезнования семьям недавно скончавшихся артистов. "Мы - одна большая творческая семья. Мы всегда помним близких и дорогих людей. Сегодня я посвящаю следующую песню тем, кто навсегда останется в наших сердцах и памяти", - сдерживая эмоции, обратился Мурад к зрителям, почтив память безвременно ушедших из жизни артистов, скончавшегося накануне Джабира Иманова, а также Ганиры Пашевой, Айгюн Бейляр, Рагима Рагимли, Огтая Алиева и Азера Бахшалиева.

В течение вечера артист исполнил двадцать хитов. Украшением вечера стал дуэт с народной артисткой Ройей Айхан. Вместе они исполнили популярную песню "Ona nə var ki…", которая была тепло встречена публикой. Мурад рассказал, что недавно написал для Ройи новую песню, которая прозвучит на её концерте.

Концерт не обошёлся и без социального посыла. Перед исполнением песни "Qızım" (Дочь) артист обратился к теме селективных абортов, призывая отцов бережно относиться к своим дочерям:

"До сих пор селективные аборты остаются нашей болезненной проблемой. Ни одна женщина не решится на убийство ребёнка из-за его пола. Чаще всего это решение принимают отцы, которые хотят сына, а не дочь. В связи с этим растёт число селективных абортов. Давайте любить наших дочерей всем сердцем. Они всегда нуждаются в нашей любви", - отметил исполнитель.

Затем артист исполнил песню "Oğlum" (Сын), выразив любовь к своему ребёнку.

Во время концерта был показан видеоролик, рассказывающий о детских годах Мурада, в которой отражалось его одиночество из-за нестандартного мышления и непонимания со стороны сверстников. Затем на сцену вместе с артистом вышли члены Инклюзивного центра развития и творчества DOST. Вместе они исполнили песню Fərqliyəm (Я – другой).

Исполнив подряд такие хиты, как "Dondurma", "Mənə sən lazımsan", "Tufan", "Oppalara", "Yalnız səni gözlədim", "Saçların", "Partlat!", артист разделил сцену с рэпером Рамилем Набран.

Завершился концерт бурными овациями - зрители не хотели отпускать артиста со сцены. Зал дворца взорвался аплодисментами. Мурад Ариф подарил публике незабываемый вечер, наполненный музыкой, душевностью и искренними эмоциями.

