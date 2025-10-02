Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/ Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 0,25 доллара США, или на 0,36% по сравнению с предыдущим показателем, составив 69,61 доллара.
Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB уменьшилась на 0,25 доллара, или на 0,36%, и составила 68,07 доллара.
Цена нефти марки URALS снизилась на 0,39 доллара, или на 0,71% по сравнению с предыдущим показателем, составив 54,75 доллара за баррель.
Стоимость барреля североморской нефти марки Dated Brent уменьшилась на 0,51 доллара, или на 0,75% по сравнению с предыдущим показателем, составив 67,43 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.