Сахиба Гафарова выступила на церемонии открытия 11-го Саммита Спикеров Парламентов стран G20 (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 1-го октября выступила на церемонии открытия 11-го Саммита Спикеров Парламентов стран «Большой двадцатки» в городе Кейптаун Южно-Африканской Республики, передает Trend.

Отметив, что данный саммит является ценной платформой, демонстрирующей приверженность парламентариев совместной работе, спикер Сахиба Гафарова заявила, что принятая Южно-Африканской Республикой для председательства в G20 тема "Солидарность, Равенство и Устойчивость" представляет темы, в которых нуждается наш мир

Эти темы также являются принципами, разделяемыми Азербайджаном, сказала спикер Милли Меджлиса, упомянув, что несколько дней назад Президент Азербайджана в своей речи на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил видение нашей страны: мир и развитие, основанные на международном праве, и принципах невмешательства во внутренние дела государств, взаимного уважения и сотрудничества. По словам Сахибы Гафаровой, Азербайджан остался верен этому видению, освобождая свои территории от 30-летней оккупации Арменией с самостоятельной реализацией норм и принципов международного права. И продолжил его, начав мирный процесс с Арменией и парафировав текст мирного соглашения в августе этого года в Вашингтоне.

Также проинформировав участников саммита в своем выступлении об осуществляемых Азербайджаном энергетических и транспортных проектах, спикер Сахиба Гафарова сообщила, что данные проекты внесли вклад в энергетическую безопасность многих стран и укрепили региональные связи. По её словам, после претворения в жизнь "Маршрута Трампа во имя Международного Мира и Процветания" Зангезурский коридор превратится в важный транспортный узел, соединяющий континенты.

Спикер Милли Меджлиса довела до внимания собравшихся и вклад нашей страны в глобальное многостороннее сотрудничество. Как сказала спикер, председательство Азербайджана в Движении Неприсоединения в 2019-2023-х годах, деятельность в сфере оказания гуманитарной помощи и председательство на COP29 отражают его твёрдую приверженность многостороннему сотрудничеству и совместным усилиям для достижения большей солидарности и устойчивого развития. Было отмечено, что важные достижения COP29 не только демонстрируют способность Азербайджана наводить мосты между различными странами и сообществами, но, в то же время, показывает твёрдое намерение Азербайджана решать проблемы наиболее уязвимых и слаборазвитых стран. Отметив предстоящее в мае следующего года проведение в нашей стране Всемирного Форума по Урбанизации и Всемирного Дня Окружающей Среды, она сообщила, что данное мероприятие станет еще одной глобальной платформой в направлении достижения солидарности, равенства и устойчивости.

На этом важном международном мероприятии спикер Сахиба Гафарова также представила информацию о деятельности Парламентской Сети Движения Неприсоединения, которая была создана в 2021-м году по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и в которой в настоящее время председательствует Милли Меджлис. Она заявила, что создание Парламентской Сети есть доказательство сильной поддержки и приверженности нашей страны межпарламентскому сотрудничеству. Вместе с расширением и углублением взаимосвязей между парламентариями государств-членов Движения Неприсоединения, представляющего Глобальный Юг, данная организация также активно сотрудничает с другими межпарламентскими организациями в развитии парламентской дипломатии.

На церемонии открытия саммита наряду с руководством правительства и парламента Южно-Африканской Республики как принимающей стороны также выступили председатели парламентов государств-участников G20.