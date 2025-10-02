Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 2 октября 2025 11:20 (UTC +04:00)
Мир между Арменией и Азербайджаном имеет ключевое значение для региона - генсек Совета Европы (Эксклюзив)

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
КОПЕНГАГЕН /Trend/ - Прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для обеспечения стабильности и мира во всем регионе.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в Копенгагене, отвечая на вопрос специального корреспондента Trend.

«Это очень важно не только для двух стран, но и для всего Южного Кавказа, а в целом - для всей Европы. Для всех нас крайне важно, чтобы мирный процесс продолжал развиваться, предоставляя населению позитивные перспективы», - отметил он.

