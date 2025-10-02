Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Копенгагене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Украины (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 2 октября 2025 17:41 (UTC +04:00)
В Копенгагене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Украины (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
КОПЕНГАГЕН /Trend/ - 2 октября в Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как сообщает Trend, Президент Украины поздравил главу нашего государства с достигнутыми в Вашингтоне результатами, связанными с мирной повесткой между Арменией и Азербайджаном.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев сказал, что шаги, направленные на продвижение мирной повестки, имеют историческое значение. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по обеспечению прочного мира в регионе.

На встрече была отмечена гуманитарная поддержка, оказываемая Азербайджаном Украине, в частности, внимание и забота об украинских детях. Украинская сторона выразила признательность за это.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере.

