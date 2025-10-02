SOCAR призвал ЕС обеспечить гарантии по долгосрочным газовым поставкам

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уже внес значительный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф, выступая на открытии Евразийского форума KAZENERGY в Астане.

«Мы увеличили поставки газа в Европу примерно на 60%, не привлекая при этом ни средств Европы, ни Евросоюза. Но для того чтобы обеспечить стабильность этих поставок и увеличить их объемы, необходимо расширять газопровод. А для этого нам нужны гарантии долгосрочных контрактов со стороны европейских покупателей, а также поддержка финансовых институтов Европейского Союза и Европы в их финансировании», - отметил он.

Р.Наджаф обратил внимание на неопределенность в европейской позиции по газу: "Есть мнение, что газ нужен, но одни говорят - до 2030 года, другие - возможно, до 2035-го. Но мы не можем финансировать проекты по добыче углеводородов, если нет четких гарантий. В этой отрасли инвестиции не делаются на один год поставок. Газовая промышленность требует долгосрочных контрактов, чтобы можно было инвестировать в добычу и обеспечивать поставки газа".

Президент SOCAR подтвердил готовность компании увеличить экспортные объемы, если со стороны Европы будет встречные шаги: "Мы готовы увеличить поставки газа в Европу, но при условии сотрудничества наших европейских партнеров. В первую очередь - это долгосрочные контракты. Во-вторых - совместные инвестиции в расширение инфраструктуры".

Напомнив о предыдущих обращениях Европы, он подчеркнул: "Около трех лет назад наши европейские партнеры попросили нас увеличить поставки газа. Мы согласились удвоить экспорт, но при условии поддержки в финансировании расширения газопроводов и инфраструктуры. Ведь нынешняя инфраструктура, Южный газовый коридор, была построена за счет Азербайджана и его партнеров. Мы взяли на себя все риски по реализации этого проекта и до 2022 года не рассматривали вопрос о его расширении. Мы выполняли свою работу и экспортировали газ. Но когда Европа попросила больше, это был для нее крайне критический момент".