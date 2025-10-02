Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Игры стран СНГ: команда Азербайджана по батутной гимнастике завоевала серебряную медаль (ФОТО)

Общество Материалы 2 октября 2025 22:03 (UTC +04:00)
Фото: Федерация гимнастики Азербайджана

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Во второй день соревнований по прыжкам на батуте на III Играх стран СНГ завершился квалификационный этап среди женских, мужских и смешанных пар в синхронной программе.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в синхронной программе Азербайджан был представлен ​​в трех категориях: женские пары – Сельджан Махсудова и Шафига Гумбатова, мужские пары – Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов, смешанные пары – Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов.

На церемонии награждения в командном зачете представители Азербайджана Магсуд Махсудов, Мехди Алиев, Ниджат Мирзоев и Гусейн Аббасов были награждены серебряными медалями.

