Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку Эхтираму Гусейнову в его лечении в Турции (ВИДЕО)

Общество Материалы 2 октября 2025 00:26 (UTC +04:00)
Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку Эхтираму Гусейнову в его лечении в Турции (ВИДЕО)
Фото: Кадр из видео

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Заслуженный артист, ханенде Эхтирам Гусейнов, на протяжении пяти лет страдающий рассеянным склерозом, проходит лечение в Турции при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В беседе с Real TV из больницы, где он проходит лечение, ханенде сообщил, что в терапии этого заболевания наступил новый этап. С помощью стволовых клеток возможно частично остановить прогрессирование рассеянного склероза. Проведению этой операции оказал поддержку Фонд Гейдара Алиева, играющий особую роль в пропаганде Азербайджана и имеющий исключительные заслуги в продвижении мугама в мире.

Эхтирам Гусейнов выразил особую благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева за оказанную поддержку в лечении. Он отметил, что всегда ощущал поддержку Фонда.

Напомним, что победитель организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева телевизионного конкурса мугама Эхтирам Гусейнов родился в 1980 году в Лачине.

Лента

Лента новостей

Читать все новости