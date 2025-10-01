Казахстан, Азербайджан и Грузия будут сотрудничать по устранению "узких мест" на Среднем коридоре

АСТАНА /Trend/- На площадке форума New Silk Way в Алматы подписан план мероприятий по устранению «узких мест» на Среднем коридоре.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана, документ предусматривает согласованные действия железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана и Грузии.

Также были подписаны протокол встречи глав делегаций стран-участниц Среднего коридора и соглашение по финансированию портовой инфраструктуры и приобретению STS-кранов между ЕБРР и АО «Актауский международный морской торговый порт».

В заседании глав делегаций приняли участие министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев, министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадыр Уралоглу, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов и заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе.

Стороны подчеркнули стратегическое значение Среднего коридора как одного из ключевых маршрутов. Также они обсудили перспективы развития транспортной взаимосвязанности, расширения торгово-экономических связей и повышения конкурентоспособности коридора на международной арене.

Соглашения направлено на укрепление сотрудничества стран-участниц, обеспечение бесперебойности перевозок и рост транзитного потенциала Среднего коридора, который становится важным элементом устойчивого развития региона и глобальных логистических цепочек.