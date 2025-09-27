Иран увеличил импорт продукции из Таджикистана

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) импорт Ираном продукции из Таджикистана увеличился на 31% в стоимостном выражении и на 67% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистике, за 5 месяцев Иран импортировал из Таджикистана 21,3 тыс. тонн продукции на сумму 39,8 млн долларов США.

За 5 месяцев прошлого года импорт Ираном продукции из Таджикистана составил 12,7 тыс. тонн на сумму 30,4 млн долларов США.

Иран импортировал из Таджикистана хлопок, шелковые ткани, различное оборудование и т. д.

За 5 месяцев товарооборот Ирана с Таджикистаном составил около 271 тыс. тонн на сумму около 192 млн долларов США. Товарооборот увеличился на 38% в стоимостном и 40,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету Таможенного управления Ирана, за 5 месяцев текущего года Иран импортировал 15,2 млн тонн ненефтяной продукции на сумму 23 млрд долларов США. За 5 месяцев импорт ненефтяной продукции в Иран сократился на 16,3% в стоимостном и 5,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.