27 сентября - день и печали, и гордости Азербайджана - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В современной истории Азербайджана есть дни, которые запечатлены в национальной памяти народа как символ и печали, и гордости одновременно. 27 сентября - День памяти - один из таких дней. Эта дата - день начала Отечественной войны в 2020 году, завершившей грандиозной победой Азербайджана всего через 44 дня. В тот день азербайджанская армия начала контрнаступательные операции по освобождению от оккупации наших земель.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Каждый азербайджанец чтит священную память шехидов, преклоняется перед их подвигом и помнит великую Победу, обретенную благодаря единству народа. 27 сентября – особый день, сочетающий в себе грусть и гордость, слезы и радость. 27 сентября 2020 года в ответ на масштабные провокации армянских вооруженных сил азербайджанская армия перешла в контрнаступление. С самого утра новости, поступающие с разных направлений фронта, взбудоражили азербайджанское общество. С первого дня войны народ тесно сплотился вокруг Верховного главнокомандующего. Люди выражали поддержку армии на улицах и площадях, отправляли помощь на передовую. Добровольцы стекались в военкоматы", – сказал он.

По его словам, одним из важнейших факторов стала мудрая и решительная политика главы нашего государства. "Президент Ильхам Алиев еще за годы до войны заявлял с международных трибун, что страна не намерена мириться с оккупацией своих земель. В дипломатическом плане он доводил до всего мира реалии Карабаха. С первых дней войны роль Президента Ильхама Алиева как Верховного главнокомандующего в управлении армией, формировании политико-идеологического климата и мотивации народа была неоценимой. Его обращения к народу, решительные месседжи воодушевляли. Слова Президента Ильхама Алиева "Карабах - это Азербайджан!" уже стали национальным лозунгом. Политика, проводимая главой государства как на дипломатической арене, так и на информационном поле, доносила до мира справедливый голос Азербайджана. В ходе войны он неоднократно давал интервью мировым СМИ, разоблачая агрессивную суть Армении, и защищая основанную на международном праве позицию Азербайджана", - сказал он.

A.Гараев отметил, что с первых дней Отечественной войны мировая общественность внимательно следила за ситуацией на Южном Кавказе. "Несмотря на то, что Армения годами пыталась скрыть свою оккупационную политику с помощью различных средств пропаганды, последовательная дипломатия Президента Ильхама Алиева дала свои результаты. Позиция Азербайджана основывалась на международном праве, резолюциях ООН и принципе справедливости. В дни войны глава государства дал интервью самым влиятельным международным СМИ – BBC, CNN-Türk, Al Jazeera, France 24, TRT, Euronews и десяткам других ведущих телеканалов и газет. Каждый раз он разоблачал ложь Армении фактами, доводил до мировой общественности, что азербайджанские земли почти 30 лет находились под оккупацией, сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из своих родных краев. Логичные, основанные на фактах выступления Президента Ильхама Алиева усилили позиции Азербайджана на международной арене. Это также стало началом большой победы в информационной войне", - сказал он.

Политолог отметил, что Шушинская операция - самая яркая и героическая страница летописи победы азербайджанской армии. Наши солдаты вступили в Шуше в рукопашный бой с противником в условиях сложного рельефа, в гористой и скалистой местности. 8 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев обратился к народу и объявил об освобождении города Шуша. Эта новость была встречена в каждом уголке Азербайджана со слезами на глазах, с чувством гордости и восхищения. Через несколько дней Армения подписала акт о капитуляции. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность", - сказал он.

A.Гараев отметил, что День памяти - это, прежде всего, дань памяти героических шехидов. "Имена около 3 тысяч наших шехидов вписаны в историю Азербайджана. Каждый из них отдал свою жизнь за целостность земель Родины. Мы вспоминаем об этом не только с грустью, но и с гордостью. Потому что кровь шехидов не осталась неотмщенной, их мечта сбылась – земли были освобождены, в Карабах вернулась жизнь.

В День памяти по всей стране проводятся государственные мероприятия, люди посещают могилы шехидов, в школах, университетах, учреждениях культуры организуются мероприятия, посвященные их памяти. Это также посыл будущим поколениям: наши шехиды будут вечно жить в памяти народа", - сказал политолог.

По его словам, с окончанием 44-дневной войны для Азербайджана начался новый период - период восстановления и строительства. "Президент Ильхам Алиев совершил бесчисленные поездки в Карабах сразу после войны. Каждая поездка имела и символическое, и политическое значение. Глава государства лично участвовал в церемониях закладки фундамента новых производственных и других объектов, запускал проекты новых дорог, линий электропередачи, аэропортов, водной и энергетической инфраструктуры. За короткий срок были построены международные аэропорты в Физули, Зангилане и Лачине. В Шуше возобновились крупные культурные мероприятия. В результате мудрой политики Президента Ильхама Алиева в Карабахе реализуются проекты "умное село", современные градостроительные планы. Цель состоит не только в восстановлении освобожденных территорий, но и в их превращении в одни из самых развитых в мире", - сказал он.

A.Гараев отметил, что 27 сентября - это также поворотный момент в истории государственности Азербайджана. "Этот день ещё раз демонстрирует единство народа, героизм шехидов, силу армии и решительное лидерство Президента Ильхама Алиева. Азербайджанский народ всегда будет вспоминать этот день и с печалью, и с большой гордостью", - добавил политолог.

