Иран увеличил добычу с нефтяного месторождения Чешме-Хош

БАКУ /Trend/ - Добыча на нефтяном месторождении Чешме-Хош в провинции Илам на западе Ирана увеличилась на 14 000 баррелей в сутки.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Иранской компании по нефтяной инженерии и развитию Насрулла Зарей на мероприятии, посвященном запуску мобильного объекта десалинизации на нефтяном месторождении Чешме-Хош.

Зареи сообщил, что в 2020 году был подписан контракт с российской компанией на разработку этого месторождения. Стоимость контракта составляет около 3,1 млрд долларов США. На сегодняшний день освоены 550 млн долларов США, добыча на месторождении начала стабильно расти со 100 000 баррелей в сутки. Отсутствие мобильного объекта десалинизации препятствовало росту добычи на этом месторождении.

Он добавил, что согласно программе, добыча на этом месторождении к концу года (20 марта 2026 года) увеличится до 120 000 баррелей в сутки, а в следующем году объем добычи будет выше.

Представитель компании заявил, что, несмотря на санкции и международное давление на Иран, нефтяной сектор страны продолжает развиваться.

Следует отметить, что нефтяное месторождение Чешме-Хош в Иране было открыто в 1964 году. Добыча нефти на нем началась в 1975 году. Запасы месторождения оцениваются в 2,24 млрд баррелей сырой нефти.