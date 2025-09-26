Транскаспийский коридор — ключевое направление для США с точки зрения внешней политики — DFC

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский коридор является ключевым направлением для США с точки зрения внешней политики.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава инвестиционного департамента Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Конор Коулман на шестом ежегодном Каспийском бизнес-форуме в Нью-Йорке, организованном Центром каспийской политики (Caspian Policy Center, CPC) совместно с посольствами стран Каспийского региона.

Говоря о значении транскаспийской торговли для международных рынков, Коулман отметил усилия США по поддержке её развития. «Каспийский коридор — это ключевое направление для правительства США с точки зрения внешней политики. Наша работа опирается на давнюю историю поддержки США экономического развития в Центральной Азии», — подчеркнул он.

«DFC работает над созданием безопасных и стратегически значимых инвестиционных коридоров и экономических зон — очевидно, это напрямую связано с растущим значением Среднего коридора», — добавил Коулман.

Он также отметил стратегический потенциал, открывшийся благодаря парафированию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном: «Недавняя историческая мирная договорённость между Арменией и Азербайджаном знаменует начало новой эры, которая сулит большие перспективы для укрепления безопасности и экономического роста в регионе».

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор — это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.