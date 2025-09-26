Средний коридор принесет революционное изменение в торговлю через регион

БАКУ /Trend/ - Средний коридор обещает принести революционное изменение в торговлю через регион.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил старший советник заместителя госсекретаря США Калеб Орр на шестом ежегодном Каспийском бизнес-форуме в Нью-Йорке, организованном Caspian Policy Center (CPC) совместно с посольствами стран Каспийского региона.

«Обойдя маршруты на север через Россию и на юг через Иран, Средний коридор обещает принести революционное изменение в торговлю через регион и позволит обеспечить доступ на Запад — в Европу и США. "Маршрут Трампа" (TRIPP) является наглядным примером того, как мир создаёт условия для торговли, а торговля, в свою очередь, может закрепить мир и стабильность», — отметил Орр.

Говоря о значении более широкого Каспийского региона для внешней политики США, он подчеркнул: «Каспийский регион в широком понимании, включая Южный Кавказ и Центральную Азию, действительно является ключевым направлением внешней политики и стратегии США. И это не краткосрочный интерес, а долгосрочный приоритет, который США рассматривают как стратегическую задачу — инвестировать в него и развивать его на протяжении многих лет».

Он также отметил важность парафирования мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, свидетелем которого стал Президент Дональд Трамп. «Это показывает то, какой дипломатический вес администрация Трампа придаёт региону. Мы считаем, что подлинный дивиденд мира, который может возникнуть в результате этого соглашения, принесёт пользу всему региону», — заявил Орр.

В завершение своей ключевой речи он добавил: "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) и наше сотрудничество в формате C5+1 создают реальную возможность превратить мир в процветание».