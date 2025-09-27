Азербайджан подписал соглашения с 10 странами в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН

БАКУ/ Trend/ - В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН между Азербайджаном и 10 странами были подписаны ряд документов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

Отмечается, что было подписано соглашение с Мальдивами об освобождении от виз для владельцев общегражданских паспортов; с Анголой, Джибути, Доминиканой и Суринамом — для владельцев дипломатических и служебных паспортов; с Бахрейном — для владельцев дипломатических паспортов; с Гвинеей-Бисау — для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Кроме того, подписаны Меморандумы о взаимопонимании по политическим консультациям с Бенином и Гамбией, а также протокол с Эквадором.