Хроника 44-дневной Отечественной войны: 27 сентября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны за 27 сентября 2020 года:

- Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что армянские вооруженные формирования подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты,

- Войска Азербайджана перешли в контрнаступление по всему фронту;

- Один боевой вертолет азербайджанской армии был поврежден и совершил посадку на территории наших позиций;

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу;

- Министерство обороны Азербайджана распространило информацию, что ведутся бои за важные высоты, которые находятся под оккупацией;

- Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в знак протеста против очередной провокации Армении;

- Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление;

- Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности;

- Министерство обороны Азербайджана объявило названия освобожденных от оккупации сел;

- Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву;

- Министр обороны Закир Гасанов объявил о прорыве линии обороны противника, освобождении от оккупации 7 сел;

- Министерство обороны Азербайджана распространило кадры уничтожения боевой техники противника;

- Генпрокуратура Азербайджана сообщила о наличии 14 раненых среди гражданского населения;

- Министр обороны Закир Гасанов рассказал о провокации противника на фронте;

- Министерство обороны Азербайджана предложило армянскому гарнизону в Агдере сдаться;

- Министерство обороны Азербайджана распространило кадры побега врага, бросившего бронетехнику на поле боя;

- Освобождена вершина Муровдаг горной системы Муров;

- Президент Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения;

- Министерство обороны Азербайджана распространило кадры уничтожения склада боеприпасов армянской армии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!