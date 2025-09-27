Хроника Победы (27.09.2020): Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу.

Обращение Президента Ильхама Алиева к народу

-Сегодня утром вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу наши населенные пункты, а также военные позиции.

В результате вражеского обстрела есть потери, раненые среди мирного населения и военнослужащих. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Их кровь не останется на земле. Азербайджанская армия в настоящее время подвергает обстрелу, наносит удары по военным позициям врага, и в результате этих ударов большая часть военной техники противника уничтожена. Это – очередное проявление армянского фашизма.

В последнее время военные провокации Армении против Азербайджана приобрели регулярный характер. В июле в результате очередного артиллерийского обстрела в Товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы погибли наши военнослужащие и один мирный гражданин. Ни для кого не секрет, что первый огонь, в том числе артиллерийский, открыла Армения, и первыми погибшими были азербайджанские военнослужащие. Азербайджан дал достойный ответ противнику, и они не смогли продвинуться ни на сантиметр. Враг был остановлен, территориальная целостность нашей страны была защищена. В результате сокрушительных ударов армянская сторона была вынуждена смириться с горьким поражением. Я говорил об этом, хочу еще раз сказать, если бы мы хотели, то могли бы провести боевые действия на территории Армении. Но у нас нет военных целей на территории Армении, и в таком случае огонь через несколько дней был прекращен.

Какую цель преследовала Армения, совершая эту провокацию? В первую очередь, в их планы входит оккупация азербайджанских земель, и они не скрывают этого. Их военно-политическое руководство пыталось угрожать Азербайджану новой оккупацией. Новая захватническая политика во имя новых территорий - такова нынешняя политика военно-политического руководства Армении. Другая причина – отвлечь внимание населения страны от очень серьезных социальных, экономических проблем в Армении и создать образ врага из Азербайджана. Еще одна причина заключается в том, что Армения всячески старается сорвать переговорный процесс, и могу сказать, что она добилась этого. Именно в результате лицемерной, неконструктивной и лживой политики Армении в настоящее время переговоры фактически остановились. Очередная провокация преследует именно эти цели, и это – главные цели для них.

В июле Азербайджан дал достойный ответ противнику, защитил свою территориальную целостность и еще раз продемонстрировал, что тот, кто говорит с Азербайджаном на языке угроз, пожалеет об этом. К сожалению, это не стало для них уроком. Хотя после июльской провокации я сказал, что это горькое поражение Армении должно стать для них уроком.

В августе Армения предприняла очередную военную провокацию. На этот раз в Азербайджан была отправлена диверсионная группа. Глава диверсионной группы был схвачен азербайджанскими военнослужащими и в настоящее время дает показания. В этих заявлениях отчетливо указывается, что диверсионная группа была направлена в Азербайджан для совершения террористических актов, что является спланированной провокацией. Сегодня армянская сторона совершила очередную военную провокацию против мирного населения и наших военнослужащих. Как я уже отметил, они получили и получат наказание.

Провокации Армении нашли отражение и в заявлениях руководства Армении. Премьер-министр Армении год назад сказал на оккупированных территориях – в Ханкенди, что "Карабах - это Армения, и точка". Во-первых, это ложь, Карабах – это Азербайджан, и я неоднократно высказывал свое мнение в связи с этим. Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Во-вторых, это заявление провокационного характера фактически нанесло большой удар по переговорному процессу. Если премьер-министр Армении говорит, что "Карабах – это Армения", то о каких переговорах может идти речь?! Параллельно руководство Армении уже на протяжении двух лет неоднократно заявляет, что Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республикой". А это большой удар по переговорному процессу. Во-первых, Азербайджан никогда не будет вести какие-либо переговоры с марионеточным режимом хунты. Во-вторых, попытки изменить формат переговоров еще раз показывают, что главная цель Армении – сорвать переговоры и сохранить статус-кво. Хотя главы государств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем и это значит, что оккупации должен быть положен конец.

Провокации Армении против нас не заканчиваются этими фактами. Недавно в древнем городе Шуша нашего древнего Азербайджана была проведена "инаугурация" главы пресловутого криминального режима хунты. Разве это не провокация? Это оскорбление для нас. Они считали, что мы смиримся с этим оскорблением. Они сознательно провоцируют нас и увидят горькие последствия этого.

Недавно было принято решение о переселении парламента самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики" в древний азербайджанский город – Шушу. Это очередная провокация. На днях премьер-министр Армении заявил, что будут созданы "добровольческие" военные подразделения, объединяющие десятки тысяч человек. Для чего это нужно? С кем они будут воевать? Это был подготовительный этап к совершенной сегодня провокации против Азербайджана. Я уже несколько раз говорил, в том числе недавно с трибуны ООН также сказал, что Армения готовится к новой войне, и Армения должна и будет остановлена.

Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях. Недавно несколько семей ливанских армян были поселены в Нагорном Карабахе, в том числе в древнем городе Азербайджана - Шуше. Это -военное преступление. Это полностью противоречит Женевской конвенции. Армения ответит за это преступление. Это - очередная провокация против нас. Проводить заселение на оккупированных территориях считается преступлением, и эта политика осуществляется Арменией на протяжении долгих лет. Дело в том, что население Армении сокращается из-за тяжелой экономической, политической и социальной ситуации в стране. Армения переживает демографический кризис и у них нет человеческих ресурсов для размещения своего населения на оккупированных территориях. Поэтому они надеются на армян, живущих за рубежом. В настоящее время эта политика продолжается. Параллельно, по имеющейся у нас точной информации, Армения провела незаконное заселение на некоторых наших оккупированных территориях. Меняются названия наших районов, сел. Стирается историческое наследие азербайджанцев. Разрушаются наши исторические памятники. Разрушаются, оскверняются азербайджанские мечети. Армения держит в наших мечетях коров, свиней. Это самое большое оскорбление для всего мусульманского мира. Могилы наших предков разрушаются тракторами. Это делают фашисты, вандалы, дикари.

В то же время, военные учения, проведенные недавно на оккупированных территориях, следует рассматривать как очередную провокацию со стороны Армении. Потому что у этих учений одна цель: атаковать Азербайджан, подвергнуть обстрелу мирное население и оккупировать новые земли! Все перечисленные мною факты еще раз показывают, что сегодня источником угрозы в регионе являются Армения и ее грязная политика.

Азербайджан не прибегал ни к какой провокации. Азербайджан просто защищает свои интересы, поддерживает свою позицию и открыто проводит свою политику. Мы неоднократно заявляли, что Нагорный Карабах – исконная историческая азербайджанская земля, и это правда. Когда премьер-министр Армении говорит, что "Карабах – это Армения" - это ложь. Когда я говорю "Карабах – это Азербайджан", это правда. Весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. Историческая справедливость на нашей стороне потому что что это наша родная земля, земля наших предков. Международное право на нашей стороне. Все международные организации признают территориальную целостность Азербайджана. Все страны признают территориальную целостность Азербайджана. Решения и резолюции, принятые в рамках международных организаций, отчетливо подтверждают, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. В четырех резолюциях Совета Безопасности ООН говорится, что армянские вооруженные силы должны быть немедленно, полностью и безоговорочно выведены с оккупированных территорий. Около тридцати лет эти резолюции остаются на бумаге. Около тридцати лет в рамках Минской группы ведутся переговоры, а в результате Армения парализовала переговорный процесс, регулярно совершая военные провокации. Наряду с ООН, все другие ведущие международные организации поддерживают нашу справедливую позицию. Движение неприсоединения - второй по величине после Организации Объединенных Наций международной институт, и сегодня Азербайджан председательствует в этом институте. Они приняли справедливую резолюцию в связи с конфликтом. Организация исламского сотрудничества приняла справедливые резолюции. Решения ОБСЕ, резолюции Европейского парламента поддерживают нашу позицию. Наша позиция основана на международном праве и справедливости. Мы сражаемся на своей земле. Сегодня азербайджанская армия наносит сокрушительные удары по врагу на азербайджанской земле. Сегодня азербайджанская армия на своей территории защищает территориальную целостность Азербайджана. Что делает армянский солдат на нашей земле?! Что делает армянская армия на нашей земле?! Ни для кого не секрет, что 90 процентов личного состава "армии Нагорного Карабаха" состоит из граждан Армении. Армения – государство-оккупант, этой оккупации должен быть и будет положен конец.

Мы на справедливом пути. Наша дело правое. Мы победим! Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!