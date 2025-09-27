День, с которого началась летопись Победы Азербайджана - 27 сентября

БАКУ /Trend/ - Современная история Азербайджана богата многочисленными важными событиями. Но среди них есть такие, которые оставляют неизгладимый след в памяти народа, пробуждают национальный дух и меняют ход истории. 27 сентября 2020 года - один из таких дней. Эта дата стала символом национального единства и героизма, а также первой страницей летописи исторической победы.

В результате военной агрессии Армении против Азербайджана в начале 1990-х годов несколько районов страны были оккупированы Арменией. Вследствие этой оккупации около миллиона азербайджанцев вынуждены были покинуть родные места. Во время оккупации были разрушены населенные пункты, безжалостно убито мирное население.

Минская группа ОБСЕ, созданная 24 марта 1992 года для урегулирования конфликта, на протяжении 29 лет пыталась не решить, а заморозить вопрос, тем самым переговоры, которые велись годами, оказались безрезультатными. Азербайджан, постоянно демонстрируя приверженность международному праву, стремился к урегулированию конфликта путем переговоров. Однако переговорный процесс был безрезультатным из-за деструктивной позиции Армении.

В течение 30 лет Армения совершала диверсии, регулярно обстреливала мирное население, лишая его возможности жить в нормальных условиях. Но наш народ не смирился с оккупацией.

27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении грубо нарушили режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. В ответ на провокацию противника азербайджанская армия 27 сентября, по приказу Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, начала контрнаступательную операцию. Началась Отечественная война. Эта война была борьбой азербайджанского народа за право, справедливость и территориальную целостность. Азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева при поддержке народа сотворила историю. Наша армия, благодаря своему профессионализму, самоотверженности солдат и офицеров прорвала линии обороны противника одну за другой и в короткие сроки освободила от оккупации территории страны. В результате успешной контрнаступательной операции азербайджанской армии, к 9 ноября были освобождены от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел.

10 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении и Президент России подписали трехстороннее заявление, в котором было объявлено о полном прекращении огня в зоне конфликта и всех военных действий. Победа, завоеванная в бою, продолжилась и в политической плоскости - после 44-дневной Отечественной войны Азербайджану без единого выстрела были возвращены Агдам, Кяльбаджар, Лачин. Отечественная война завершилась исторической победой Азербайджана.

Наши погибшие в этой войне и ветераны, потерявшие здоровье, навсегда остаются источником гордости в памяти нашего народа. Славная страница, вписанная в историю благодаря их самоотверженности, станет примером для будущих поколений. Народ объединился в "Железный кулак" ради общей цели и преподал противнику урок. Наши солдаты и офицеры отважно защищали Родину, бесстрашно идя на смерть. Этот героизм не только запечатлен в учебниках истории, но и воспевается в стихах, песнях, отражен в фильмах, мемуарах. Это также символ их бессмертия.

Мы - народ-победитель, на освобожденных территориях сейчас идут работы по восстановлению и строительству. Эта Победа укрепила нашу национальную идентичность и единство, мы отомстили за наших шехидов и их души обрели покой, и сегодня на освобожденных от оккупации родных землях возрождается жизнь.

