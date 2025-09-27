В Иране увеличилось количество пробуренных нефтяных и газовых скважин

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) количество пробуренных в Иране нефтяных и газовых скважин увеличилось на 21 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга заместитель исполнительного директора Иранской национальной нефтяной компании Хамидреза Шафии Макванд.

По его словам, за 6 месяцев в Иране было пробурено и усовершенствовано 67 нефтяных и газовых скважин.

Шафии Макванд сообщил, что в их числе было пробурено и усовершенствовано 16 эксплуатационных и 51 ремонтная скважина.

Представитель компании отметил, что 56 скважин были пробурены и усовершенствованы на производственной площади Национальной компании южных нефтяных зон, 3 - Компании центральных нефтяных зон, 1 - оффшорной нефтяной компании и 4 - компании нефтяной инженерии и развития. По заказу Национальной нефтяной компании были пробурены 3 скважины.

Шафии Макванд сообщил, что общий объем бурения за 6 месяцев составил 63 тысячи метров. В настоящее время бурение ведется с помощью 64 из 74 буровых установок национальной буровой компании.

Отметим, что в Иране действуют 74 месторождения нефти и 22 месторождения газа. Общие запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей, используя имеющееся технологическое оборудование.