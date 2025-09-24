В Астане состоится мировая премьера балета "Два ковра", созданного Mosaic Del Arte на основе азербайджанской легенды

БАКУ /Trend Life/ - "Астана Балет" открывает новый сезон грандиозным событием - мировой премьерой двухактного балета "Два ковра", который обещает стать настоящим шедевром международного масштаба. В проекте задействовано более 140 человек (!), чтобы подарить зрителям незабываемое погружение в мир красоты, мистики и истории.

Премьера пройдет в Астане 17 и 18 октября - два вечера, наполненных страстью, драмой и изяществом неоклассического стиля. Легенда, положенная в основу спектакля, связана с "Ширванским ковром" - черно-красным произведением из коллекции Лувра, который не просто хранит узоры, а целую историю судеб, стран и эпох.

Действие "Двух ковров" разворачивается на фоне исторических событий начала XX века в Баку, Санкт-Петербурге и Вене. История дружбы и любви Лейлы и Самира заставит зрителей пережить с ними радость первых чувств, боль разлук и испытания верности. Самир отправляется на обучение в кадетский корпус в Санкт-Петербург. Начинается Первая мировая война и он отправляется на фронт, получает тяжелое ранение, теряет память, попадает в плен, и после освобождения должен вернуться домой. Но куда? И в этот момент рядом с ним оказывается Марго, любящая женщина, которая помогает ему вернуться к нормальной жизни. Но происходит невероятное – совершенно случайно в Вене взору Самира предстаёт ковёр из родного края, который в свое время соткала его любимая Лейла. К нему возвращается память и его вновь тянет домой… Но что делать?! Как сделать выбор между Лейлой и Марго?.. Финал этой трогательной истории – на сцене "Астана Балет"… Этот балет - не просто спектакль, а волшебное путешествие, сотканное из нитей истории, любви и загадок, которое вы точно не захотите пропустить.

Интересно, что специально для мировой премьеры соткан эксклюзивный ковер со стороны "Азерхалча".

Балет создан Mosaic Del Arte.

В творческий коллектив вошли:

Валерий Копейкин - автор либретто, генеральный продюсер

Александр Могилев - балетмейстер-постановщик, режиссер

Арсений Смирнов - композитор

Анастасия Капустина - художник-постановщик

Игорь Чапурин - художник по костюмам

Главные партии исполняют - Татьяна Тен (Лейла), Сундет Султанов/Ерқанат Ермагамбет (Самир), Наталия Фернандес Менес (Марго).

