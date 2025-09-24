Халг Банк запустил инвестиционный сервис в интернет/мобильном банкинге

Халг Банк запустил для клиентов инвестиционный сервис, который доступен в мобильном приложении и интернет банкинге XalqOnline. Теперь физические и юридические лица — пользователи XalqOnline — смогут пользоваться услугами финансового рынка.

Используя данный сервис клиенты могут открывать инвестиционный счет и осуществлять покупку/продажу ценных бумаг, предлагаемых Бакинской фондовой биржей на внутреннем рынке, а также легко управлять своим инвестиционным портфелем посредством мобильного приложения. С помощью удобной панели управления пользователь получает полную информацию о ценных бумагах, доступных на первичном и вторичном рынках и осуществляет сделку. Одновременно клиент может просмотреть свой портфель ценных бумаг и продать любые из бумаг текущего портфеля.

Инвестиционный сервис XalqOnline предлагает следующие преимущества:

Цифровая и простая регистрация — пользователи могут легко зарегистрироваться в XalqOnline и открыть инвестиционный счет.

Рыночные данные в реальном режиме — клиенты могут принимать решения, отслеживая изменения цен на рынке в режиме реального времени.

Надежная и безопасная среда — в приложении XalqOnline обеспечивается высокий уровень безопасности, а финансовые данные и операции клиентов полностью защищены.

Полностью интегрированная инвестиционная платформа — все операции управляются через одну платформу, что позволяет пользователям легко осуществлять инвестиции, торговлю и управление портфелем.

Современное и функциональное мобильное приложение XalqOnline доступно всем: приложение можно скачать на платформах “App Store” и “Google Play”.

Напомним, что Халг Банк является единственным банком, получившим лицензию № ИХБ-01 от 7 мая 2025 года Центрального банком Азербайджанской Республики на предоставление инвестиционных услуг.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.