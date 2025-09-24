Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: Сегодня национальная статистическая система в Азербайджане последовательно развивается

Политика Материалы 24 сентября 2025 12:45 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Сегодня национальная статистическая система в Азербайджане последовательно развивается, производство официальных статистических данных в соответствии с международными стандартами, на основе инновационных подходов постоянно находится в центре внимания.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку Международного статистического форума на тему «Перспективы развития статистики: роль международных проектов».

Глава государства добавил, что такие современные вызовы, как искусственный интеллект, требуют разработки новых методологий, инструментов и подходов в области статистики, а также правильного определения будущих целей. А для реализации этих целей важны эффективное международное сотрудничество и правильная оценка его возможностей.

